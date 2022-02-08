Городскую поликлинику №1 присоединили к ЦГБ в Бийске

В Бийске с 1 февраля городскую поликлинику № 1 присоединили к ЦГБ. Об этом сообщает “Бийский рабочий“.

О необходимости изменений говорили ещё в 2019 году, а объединение двух медицинских учреждений было одним из основных пунктов.

Подготовительную работу провели в 2020 году, после чего губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документы.

Главврач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин отметил, что объединение двух организаций повысит доступность медицинской помощи для населения. Также сократится срок получения результатов анализов и обследований.

В объединении есть плюс и для медиков. Теперь врачи из поликлиники смогут проходить стажировку в ЦГБ.