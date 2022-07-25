Горячую воду на весь день отключили в Октябрьском районе Барнаула

В Барнауле 25 июля отключили горячую воду у части жителей Октябрьского района, сообщили в СГК.

Ограничение продлится до 21:00. Оно связано с демонтажем заглушек на трубопроводе в районе дома № 2а по улице Петра Сухова.

Под отключение попали 73 многоквартирных дома, 13 административных зданий, а также три школы и три больницы, расположенные по улицам Петра Сухова, 1-я Западная, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии и Чудненко.

Со списком адресов можно ознакомиться в документе ниже.