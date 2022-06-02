Горячую воду отключат у части жителей двух районов Барнаула 2 июня

В Барнауле 2 июня с 09:00 до 21:00 отключат горячую воду у части жителей Октябрьского и Центрального районов, сообщили в СГК.

Это связано с работами на двух участках теплосети:

• в районе дома № 3 по улице Молодёжной. Под отключение попадут 58 многоквартирных и семь частных домов, один детсад, три школы и четыре больницы.

• на участке по адресу ул. Петра Сухова, 2Б. Без горячей воды останутся 70 многоквартирных домов, четыре детских сада, три школы и две больницы

Ознакомиться со списком адресов, по которым будет приостановлена подача ресурса, можно в документах ниже.