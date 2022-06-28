Горячую воду отключат в десятках домов Барнаула с 28 по 30 июня
Мера связана с работами на трубопроводе по улице Молодёжной
28 июня 2022, 09:45, Никита Черников
Горячую воду отключат у части жителей Октябрьского и Центрального районов Барнаула с 10:00 28 июня по 30 июня. Об этом сообщили в СГК.
В это время специалисты будут менять заглушки на трубопроводе в районе дома № 3 по улице Молодёжной.
Под отключение попадут 58 многоквартирных и семь частных домов, три школы, четыре больницы и 15 административных зданий. Полный список адресов — в документе ниже.
Комментарии
Новости партнеров