Горячую воду отключат в Октябрьском районе Барнаула 4 августа

4 августа в Октябрьском районе Барнаула с 10:00 до 22:00 отключат горячую воду в связи с устранением повреждения на трубопроводе по ул. Кулагина, 16. Об этом сообщает СГК.

Под ограничение попадут 18 многоквартирных и 12 частных домов, а также пять административных зданий, детский сад и школа по следующим адресам:

• ул. Декабристов, 2, 4, 6, 6а, 8;

• ул. Рубцовская, 12;

• ул. Кулагина, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 46, 64, 66, 9;

• ул. 1-я Степная, 10, 12, 2, 36, 4, 5, 6, 8;

• ул. Заборная, 1, 3, 9;

• ул. Маяковского, 10, 25, 4, 4б;

• проезд Тальменский, 19, 8а;

• проезд Гужтранспортный, 8.

Ранее в Барнауле начали чистить ливнёвку неподалёку от места, где поток воды унёс ребёнка.