Горячую воду отключили в 14 жилых домах Барнаула 10 августа

В Барнауле 10 августа отключили горячую воду в 14 жилых домах и одной школе. Ограничение продлится до 20:00, сообщили в СГК.

Это связано со стартом реконструкции теплосети у дома № 37 по улице Георгиева. Там заменят 95 метров трубопровода.

Адреса отключения:

• ул. Георгиева, 31, 33, 35, 37, 39;

• ул. 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 10;

• ул. Сухэ-Батора, 13, 15, 19, 21.