Горячую воду отключили в 14 жилых домах Барнаула 10 августа

Рабочие меняют трубы на улице Георгиева

10 августа 2022, 10:46, Никита Черников

В Барнауле 10 августа отключили горячую воду в 14 жилых домах и одной школе. Ограничение продлится до 20:00, сообщили в СГК.

Это связано со стартом реконструкции теплосети у дома № 37 по улице Георгиева. Там заменят 95 метров трубопровода.

Адреса отключения:

  • • ул. Георгиева, 31, 33, 35, 37, 39;

  • • ул. 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 10;

  • • ул. Сухэ-Батора, 13, 15, 19, 21.

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

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