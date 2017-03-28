Госдума может запретить ненормированный рабочий день для некоторых граждан

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Законопроект, запрещающий некоторым категориям граждан трудиться в режиме ненормированного рабочего дня, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты Игорем Лебедевым, передает "Интерфакс".

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Запрет на установление ненормированного рабочего дня предлагается наложить в отношении беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. Тем же, кто работает сверх нормы, предлагается увеличить оплачиваемый отпуск.

Документом оговаривается, что работодатель, планирующий применение ненормированного рабочего дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте не только перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых такие работники могут работать сверх нормы.

Законопроектом также предлагается устанавливать предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня, не может превышать 120 часов в год.