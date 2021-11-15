Госдума направит в регионы проект об обязательных QR-кодах до 14 декабря
С документами смогут ознакомиться не только чиновники, но и представители бизнеса и общественности, отметил Вячеслав Володин
Госдума направит законопроекты о QR-кодах для рассмотрения в регионы до 14 декабря включительно. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Помимо этого, проекты до этого же числа поступят в Общественную и Счётную палаты, а также в Совет Федерации.
Можно ли вместо QR-кода показать бумажный сертификат и законно ли требовать у вас паспорт?
"У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения", – написал парламентарий.
Ранее правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, которые призваны стандартизировать пропускные условия во всех регионах России.
До 1 февраля жители страны могут предъявлять при посещении общественных мест отрицательный ПЦР-тест, после чего на входе станут обязательными именно QR-коды.