Госдума направит в регионы проект об обязательных QR-кодах до 14 декабря

Госдума направит законопроекты о QR-кодах для рассмотрения в регионы до 14 декабря включительно. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Помимо этого, проекты до этого же числа поступят в Общественную и Счётную палаты, а также в Совет Федерации.

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Вопрос дня Можно ли вместо QR-кода показать бумажный сертификат и законно ли требовать у вас паспорт?

"У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения", – написал парламентарий.

Ранее правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, которые призваны стандартизировать пропускные условия во всех регионах России.

До 1 февраля жители страны могут предъявлять при посещении общественных мест отрицательный ПЦР-тест, после чего на входе станут обязательными именно QR-коды.