Госдума обязала организаторов митингов сообщать об их отмене властям

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, обязывающий организатором митингов сообщать органам власти об отмене согласованного мероприятия не позднее, чем за день до его проведения. Об этом пишет ТАСС.

Авторами инициативы стали депутаты Думы от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова, Александр Грибов, а также представитель "Справедливой России" Михаил Емельянов.

В первом чтении законопроект приняли в июле 2018 года вместе с инициативой об установлении штрафа до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом "на организацию массовых мероприятий, выражающееся в массовой подаче заявок на митинги без цели их проведения".

Законом "закрепляется обязанность организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия".

Депутаты считают, что такая норма нужна из-за того, что "в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий", носящие зачастую "явно выраженный провокационный характер".