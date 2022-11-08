Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы, который был принят в первом чтении. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Вячеслав Володин отметил, что данная инициатива накануне обсуждалась на Совете Госдумы. По его словам, все фракции выступили за то, чтобы отклонить проект закона.

Новости

Общество «Сплотились благодаря поправкам». Российские рекламисты за три недели создали союз, чтобы не дать Госдуме принять «абсурдный закон»

Напомним, что против принятия документа в текущем виде уже высказывались ФАС, правительства Москвы и Санкт-Петербурга, «Авито» и другие участники рынка. Автор поправок к закону «О рекламе», зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов утверждал, что о монополизации речи не идёт, а проект нужен для защиты билбордов и сервисов объявлений от кибератак и выхода индустрии из серой зоны.

Кирьянов предлагал создать единого рекламного оператора и наделить его правом определять схему размещения цифровых рекламных конструкций, в том числе на билбордах (не согласовывая это с властями регионов), контролировать содержание социальной рекламы и т.д. Ко всему прочему, оператор смог бы арендовать рекламные места без торгов на срок 30 лет, причём не соблюдая даже правила размещения средств наружной рекламы. Также у единого оператора появились бы монопольные права на размещение в интернете частных объявлений.