Госдума предлагает садить в тюрьму за непропуск машины скорой помощи

В России могут ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, если это привело к негативным последствиям для пациента.

Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во втором чтении, пишет "Интерфакс".

Инициатором нововведения выступила Ирина Яровая. Совместно с группой депутатов она предлагает внести в УК России новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

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Статья будет предусматривать для водителя лишение свободы на срок до четырех лет в том случае, если больной умер.

Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, на выбор суда – штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Если опасности для его жизни не было, то автомобилисту будет грозить лишение водительских прав на срок до года или штраф до 5 тыс. рублей. Аналогичную меру наказания хотят ввести для тех, кто не пропускает машину любой спецслужбы с синей мигалкой.

Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют дополнить штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи.