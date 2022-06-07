Госдума приняла в первом чтении новый закон об иноагентах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обобщает нормы об иностранных агентах. Как пишет РИА Новости, в нём уточняются понятия иноагента («иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель»), а также вводится единый реестр вместо четырёх существующих.

Согласно новому закону, иностранным агентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних, запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Кроме того, им предлагается ограничить возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.

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Политика В России добавятся поводы для включения в список иностранных агентов

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и ведут политическую деятельность, либо собирают данные о военно-технической деятельности России, которые могут использовать против её безопасности, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабмин обратил внимание, что проект не ограничивает круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса иноагента.