Госдума приняла в первом чтении закон против фейковых новостей в соцсетях

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Госдума накануне, 12 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который направлен против распространения в соцсетях ложных фактов. Вместе с этим документом в первом чтении приняли поправки, которые вводят штрафы за распространение фейков в размере до 50 миллионов рублей, передает ТАСС.

Авторами законопроекта стали депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

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"Я вижу реакцию в соцсетях. Вижу, как многие пытаются подменять понятия, чтобы законодатели вообще никоим образом не подходили к регулированию интернета, как к самой свободной и динамично развивающейся площадке", - цитирует агентство слова Боярского.

"Однако, видя запрос общества и требования времени, полагаю правильным и необходимым начать такую работу. Такую же работу ведут наши коллеги - страны в Совете Европы. Мы видим, что они тоже озадачены информационной безопасностью своих государств", - подчеркнул депутат.

В качестве примера "уязвимости информационного пространства внутри соцсетей к фейкам и вбросам" он привел трагедию в Кемерово. Депутат отметил, что предлагаемые поправки дадут Роскомнадзору право требовать от соцсетей удалить ложную общественно значимую информацию в течение 24 часов.

"За неисполнение норм предусмотрены штрафные санкции, их мы вносим в КоАП. По сравнению с летней версией мы ничего не изменили: в случае, если социальная сеть принадлежит физическим лицам, штраф будет от 3 до 5 млн рублей, если это юридическое лицо - от 30 до 50 млн рублей", - добавил Боярский.

По словам депутата, штраф в отношении физлиц является преждевременной нормой, поскольку он "не имеет отношения к отдельно взятому пользователю - это лишь штраф, обращенный к форме собственности - оформленных на физических лиц социальных сетей".

Агентство пишет, что, согласно инициативе, владельцев публичной сети хотят обязать создать в России свои представительства, а также наложить обязанности "по ограничению доступа или удалению по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления".

Также депутаты предлагают обязать владельцев публичной сети "вести реестр поступивших от ее пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию".