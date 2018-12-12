Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который устанавливает право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку в РФ при учете ряда правил. Об этом пишет "Интерфакс".

В частности, предусмотрено, что должна соблюдаться суточная норма вылова водных биоресурсов определенного вида. Нельзя рыбачить, используя взрывчатые и химвещества, а также электроток.

Запрет вводится на применение сетевых орудий вылова, при этом их можно использовать на водных объектах рыбохозяйственного значения, которые расположены в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ограничения для любительского рыболовства вводятся на участках, которые отданы государством под товарную аквакультуру, и в особо охраняемых природных территориях, в национальных парках.

Также урегулированы правила подводного лова.

По закону действующие сейчас договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства остаются в силе до 31 декабря 2020 года. Исключение составляют договоры, которые касаются Байкальского, Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов в отношении ценных видов водных биоресурсов; они сохраняют свое действие на весь срок, на который были заключены.

Закон вступает в силу с начала 2020 года.