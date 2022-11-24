Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещённой для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие закона распространяется на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы. В частности, после вступления закона в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, предпочтения и смену пола. Кроме того, нельзя будет продавать товары с подобным содержанием, в том числе и зарубежные.

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Наказывать нарушителей будут штрафами. За пропаганду ЛГБТ граждане будут платить до 400 тысяч рублей, юридические лица — до 5 млн рублей. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.

Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до 10 млн — для организаций. Иностранца за такое могут выдворить из России.

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 млн рублей — для юрлиц.

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