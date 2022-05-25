Госдума приняла закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, которым предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

По действующим законам, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медобеспечения, инженерных, техобслуживания и других.