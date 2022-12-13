Госдума приняла законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований

Госдума одобрила в первом чтении законопроект правительства о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Как пишет ТАСС, он также направлен на защиту русского языка от излишнего употребления иностранных слов.

Законопроект внесли в Госдуму еще 26 октября. В пояснительной записке уточнялось, что инициатива предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в РФ.

В частности, документ предполагает недопустимость использования иностранных слов. Исключение сделано для лексических единиц, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.