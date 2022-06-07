Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Госдума приняла законы, позволяющие не исполнять постановления Европейского суда по правам человека в России, которые были приняты после 15 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчёркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.

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Политика В России планируют отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта

23 мая в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Законопроект подготовили депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Владимир Полетаев и Даниил Бессарабов.

Кроме того, из КоАП, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов России могут исключить положения о том, что постановления ЕСПЧ служат основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.