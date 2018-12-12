Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

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В Госдуме приняли закон о продлении 20-дневного срока, который предусмотрен для уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50% от суммы.

РИА Новости уточняет, что речь идет о случаях, когда копия постановления о штрафе пришла заказным письмом через 20 дней после вынесения.

Сейчас правонарушитель лишался скидки на оплату штрафа. Нововведение устранит данный правовой пробел.

Инициатива подготовлена для реализации постановления Конституционного суда.