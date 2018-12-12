Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Речь идет о случаях, когда копия штрафа приходит письмом позже 20 дней с момента вынесения постановления
12 декабря 2018, 17:27
Фото: infovoronezh.ru
В Госдуме приняли закон о продлении 20-дневного срока, который предусмотрен для уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50% от суммы.
РИА Новости уточняет, что речь идет о случаях, когда копия постановления о штрафе пришла заказным письмом через 20 дней после вынесения.
Сейчас правонарушитель лишался скидки на оплату штрафа. Нововведение устранит данный правовой пробел.
Инициатива подготовлена для реализации постановления Конституционного суда.
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