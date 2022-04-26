Госдума рассмотрит вопрос об амнистии за административные нарушения ПДД

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект об амнистии за административные нарушения ПДД. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива направлена на объявление амнистии в отношении тех, кто совершил административные нарушения в области дорожного движения, в соответствии с главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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В главе 12 предполагается ответственность за вождение без документов, без использования ремней безопасности и так далее.

Лица, которые попадут под действие амнистии, обязаны будут возместить ущерб, нанесённый своими действиями.

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Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в Госдуму могут внести новый законопроект об иностранных агентах. Согласно ему, присвоить этот статус смогут даже без иностранного финансирования.