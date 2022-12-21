Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном наказании за диверсии
Законодатели предложили внести в УК РФ три статьи с возможностью назначения максимального наказания
Госдума во втором чтении приняла закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. Об этом сообщает «Дума ТВ».
Законодатели предложили дополнить УК РФ тремя статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».
Установить уголовную ответственность предлагают за содействие в совершении диверсии, обучении, вербовке, финансирование, а также пропаганду проведения диверсионных действий.
«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьёй 281 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до четырёх лет либо без такового или пожизненным лишением свободы», — сказано в пояснительной записке.