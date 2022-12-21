Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном наказании за диверсии

Госдума во втором чтении приняла закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Законодатели предложили дополнить УК РФ тремя статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

Установить уголовную ответственность предлагают за содействие в совершении диверсии, обучении, вербовке, финансирование, а также пропаганду проведения диверсионных действий.