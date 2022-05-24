Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами. Как сообщает РИА Новости, в двух последних случаев ограничение также касается водителей автобусов и трамваев.

Запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев и троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Кроме того, запрет распространяется и на людей, которые получили судимость за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для водителей такси указан схожий перечень, который расширен такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом в такси запретят работать не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и тем, кто имеет судимость за преступления средней тяжести.

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Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев — но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих приезжих, из стран вне союза, ограничения не вводятся.