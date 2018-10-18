"Гость из будущего" показал видео из 2045 года

Видеоролик "путешественника во времени", в котором мужчина рассказывает и показывает, что ждет человечество, появился на YouTube-канале о паранормальных явлениях ApexTV.

Владельцы канала заявили, что с ними связался пришелец из будущего. Одетый в шапку и пиджак, он стоит на фоне леса, его лицо скрыто. Мужчина начинает рассказ словами: "Я должен быстро рассказать вам эту историю, я должен показать вам, что у меня есть. Они следят за мной, они знают, где я".

Мужчина отмечает, что ему могут и не поверить, однако уверяет, что будет говорить чистую правду: "Вы заслуживаете знать, что происходит за закрытыми дверями. Я ученый. Я работал над тремя машинами времени, которые были показаны публике в 2028 году".

По его словам, в 2045 году люди и роботы стали единым целым, миром управляет искусственный интеллект, а разделения на страны больше не существует: "В будущем у нас нет конфиденциальности. Будущее не обязательно плохо, но оно очень отличается. Сейчас последние годы для человечества, каким мы его знаем".

Путешествия во времени, по словам ученого, стали возможными благодаря технологиям, позаимствованным у упавшего в "Зоне 51" инопланетного корабля.

Помимо этого, он рассказывает, что в будущем из-за перенаселения планеты люди будут жить в огромных мегаполисах: "В будущем большая часть человечества живет в этих мегаполисах, этих гигантских городах, которые вы едва можете понять. Они существуют и занимают большую часть Земли".

Некоторые из этих зданий, а также летающие машины он демонстрирует в коротеньком ролике на планшете.

Видео вызвало критику со стороны пользователей Сети. Как заметили некоторые из подписчиков канала, "кадры 2045 года выглядят так, как будто они пришли из игры PlayStation 2, а показывают их на планшете 2017 года". "Видео из 2045 года, а качество камер до сих пор не очень хорошее", — отметил один из подписчиков.