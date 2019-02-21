Госзаказ на достройку "Восточного" предложили российскому миллиардеру

Новым подрядчиком Роскосмоса по строительству космодрома "Восточный" может стать компания Crocus Group Араза Агаларова, пишет The Bell со ссылкой на федеральных чиновников и источник в Роскосмосе.

Строительство космодрома "Восточный" началось в 2011 году и в последние четыре года с ним связано несколько уголовных дел о хищениях. Сроки сдачи ключевых объектов "Восточного" неоднократно переносились. В январе свое недовольство ходом стройки главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину высказывал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По информации издания, переговоры еще идут, но предполагается, что "Крокус" займется возведением стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара". Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд рублей.

Сообщается, что идея пригласить Агаларова возникла после того, как прежний генподрядчик – ПСО "Казань" – не начал работы вовремя, из-за этого пришлось в очередной раз сдвигать сроки. Компания "Крокус" хоть раньше и занималась торговой и выставочной недвижимостью, но уже несколько лет берется и за ответственные госзаказы, отмечает издание.

Ранее Агаларов в интервью РБК отмечал, что работать с государством очень сложно, и в гостендерах его компания участвует только "по поручению".

Стоит отметить, что Агаларов, хоть и является миллиардером, но не входит в ближний круг президента России – не является другом детства Владимира Путина, не входит в число приближенных олигархов. Это объясняет тот факт, что он долгое время не занимался госзаказами. Однако ситуация изменилась, когда сын Агаларова женился на дочери президента Азербайджана. После Агаларов получил доступ в высокие кремлевские кабинеты и начал получать госзаказы. Так, он получил подряд на строительство Дальневосточного университета для саммита АТЭС во Владивостоке. После этого поучаствовал в конкурсе на строительство ЦКАД вместе с Геннадием Тимченко. А после занялся строительством двух стадионов для Чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 году.