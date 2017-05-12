Готовим правильно: как сделать идеальный стейк из свинины?

Многие, кто пробовал готовить стейк, сталкивались с тем, что мясо получается пережаренным, сухим или "резиновым". И часто проблема заключается не в продукте, а в неправильной методике приготовления, так что торопиться ругать магазины не стоит. Так вот, чтобы пожарить стейк как нужно, его, во-первых, нельзя держать на сковороде 40 минут, достаточно будет двух-трех, а переворачивать обязательно щипцами, а не вилкой, чтобы сок из мяса не вытек. Другие секреты вы увидите в нашем новом видеорецепте.

Испытать правильный способ приготовления стейка мы решили в ресторане "Асадор" с шеф-поваром Валерием Тямкиным. Для этого в фирменном магазине "Мясная лавка" компании "Барнаульский пищевик" мы взяли свежую свиную шею и карбонат, от говядины отказались по причине того, что для стейка требуется особый вид данного мяса, который обычному потребителю либо не найти, либо небольшой кусочек обойдется очень дорого.

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Приобрести свежее и качественное охлажденное мясо в Барнауле можно в фирменных магазинах "Мясная лавка" ("Барнаульский пищевик"):

Змеиногорский тракт, 104м/5

Красноармейский, 64

Попова, 76

Пионеров, 10

Молодежная, 56

Павловский тракт, 142Б

Трактовая, 88 Б

Панфиловцев, 22Б

Юрина, 299а