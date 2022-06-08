График работы почты в Барнауле изменится из-за празднования Дня России

В Барнауле из-за празднования Дня России изменится режим работы почты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

11 июня почтовые отделения по всему краю закроются на час раньше.

12 июня станет выходным днём для всех отделений.

13 июня отделения «Почты России» в Алтайском крае будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Пенсии и пособия почтальоны будут разносить по расписаниям, заранее согласованным с региональным отделением ПФР.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.