График работы почты в Барнауле изменится из-за празднования Дня России
Пенсии и пособия почтальоны будут разносить по заранее согласованному расписанию
8 июня 2022, 16:18, Илья Звягинцев
В Барнауле из-за празднования Дня России изменится режим работы почты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
11 июня почтовые отделения по всему краю закроются на час раньше.
12 июня станет выходным днём для всех отделений.
13 июня отделения «Почты России» в Алтайском крае будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.
Пенсии и пособия почтальоны будут разносить по расписаниям, заранее согласованным с региональным отделением ПФР.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.
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