Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской областью

Законопроект о её создании подписали губернаторы обоих регионов

28 октября 2022, 08:58, Илья Звягинцев

Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской областью. Законопроект приняли в первом чтении депутаты Заксобрания Новосибирской области.

«Это уже четвёртая граница, которую Минстрой установил в 2022 году. Профильные органы государственной власти Новосибирской области и Алтайского края согласовали проект. Его разработали в целях обеспечения легитимности соглашения об установлении границы», — сказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Как отмечает портал om1.ru, законопроект о создании границы подписали губернаторы обоих регионов.

Ни пяди родной земли! Между Алтайским краем и Новосибирской областью наконец-то установили границу

Ни пяди родной земли! Между Алтайским краем и Новосибирской областью наконец-то установили границу

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