Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской областью
Законопроект о её создании подписали губернаторы обоих регионов
28 октября 2022, 08:58, Илья Звягинцев
Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской областью. Законопроект приняли в первом чтении депутаты Заксобрания Новосибирской области.
«Это уже четвёртая граница, которую Минстрой установил в 2022 году. Профильные органы государственной власти Новосибирской области и Алтайского края согласовали проект. Его разработали в целях обеспечения легитимности соглашения об установлении границы», — сказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Как отмечает портал om1.ru, законопроект о создании границы подписали губернаторы обоих регионов.
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