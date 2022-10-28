Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской областью. Законопроект приняли в первом чтении депутаты Заксобрания Новосибирской области.

«Это уже четвёртая граница, которую Минстрой установил в 2022 году. Профильные органы государственной власти Новосибирской области и Алтайского края согласовали проект. Его разработали в целях обеспечения легитимности соглашения об установлении границы», — сказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.