Граждан ДНР, ЛНР и Украины могут депортировать из России, если у них не будет документов

Иностранцам, которые из-за пандемии не смогли уехать из России, нужно будет покинуть страну, если у них не будет разрешительных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истёкшим сроком действия. В ином случае они будут обязаны покинуть территорию страны.

«Кроме того, гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истёкшим сроком действия», — добавили в МВД.

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В МВД подготовили разъяснение по данному вопросу:

Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов. При этом в отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также высылкой за пределы Российской Федерации и ограничением на въезд в Российскую Федерацию.

Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, получения статуса беженца или временного убежища на территории Российской Федерации, оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения гражданства Российской Федерации.