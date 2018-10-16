Греф назвал физматшколы пережитком прошлого

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Узкоспециализированные "математические" школы, где детей "пичкают" одним предметом - это пережиток прошлого, а математики и программисты в дальнейшем будет все меньше востребованы. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

"Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — цитирует агентство его выступление на московском международном форуме "Открытые инновации".

Греф подчеркнул, что необходимы люди всех дарований и все специальности. "И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы — это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом", - заявил глава Сбербанка, отметив, что так было в СССР. По его мнению, это был "не очень хороший опыт". Греф отметил важность хорошей математической подготовки, подчеркнув при этом, что дети должны быть развиты равномерно, "на 360 градусов".

Глава Сбербанка отметил, что сейчас у работодателей, в частности, у его кредитной организации, нет проблем с программистами. При этом есть много специальностей, которые не готовятся на должном уровне. В заключение Греф выразил мнение, что "важно не допустить очередной перегиб".