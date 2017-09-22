Григорий Лепс и певец Эмин откроют в Москве ресторан "Рюмка водки"
Ресторан будет располагаться на Петровке
22 сентября 2017, 04:14
Певец Григорий Лепс и первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов (Emin), сын олигарха Араза Агаларова, заявили о своих совместных планах открыть ресторан "Рюмка водки" в Москве. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщает издание, ресторан будет располагаться на Петровке. Открытие пройдет 10 октября. В дальнейшем Лепс и Агаларов планируют создать сеть собственных ресторанов.
Также в октябре этого года в Москве откроется панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье.
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