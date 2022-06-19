Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 20 июня
Синоптики предупреждают о ливнях и сильном порывистом ветре
20 июня 2022, 06:08, Илья Звягинцев
В Алтайском крае из-за непогоды действует штормовое предупреждение. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе составит +23...+28 градусов. В восточных районах дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град.
Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 16 м/с. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
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