Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 20 июня

В Алтайском крае из-за непогоды действует штормовое предупреждение. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе составит +23...+28 градусов. В восточных районах дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град.

Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 16 м/с. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду.