Грозы, ливни, град. О погоде в Алтайском крае 7 июля

Период непогоды продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали представители регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, возможен град.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Временами дождь, возможна гроза.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, что уже в первый день проливных дождей некоторые дороги Барнаула не выдержали напора стихии и наполнились водой.

Улицу Попова поздним вечером пришлось перекрывать.