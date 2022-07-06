Грозы, ливни, град. О погоде в Алтайском крае 7 июля
В регионе продолжается период непогоды
7 июля 2022, 06:05, Илья Звягинцев
Период непогоды продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали представители регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, возможен град.
Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Временами дождь, возможна гроза.
Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Напомним, что уже в первый день проливных дождей некоторые дороги Барнаула не выдержали напора стихии и наполнились водой.
Улицу Попова поздним вечером пришлось перекрывать.
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