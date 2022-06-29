Грозят ли алтайским предприятиям массовые сокращения и падение производства?

Ситуация с промышленностью в Алтайском крае сейчас стабильная, падение производства зафиксировано только на «Кучуксульфате» и на Барнаульском патронном заводе. Причём первый, в отличие от второго, не собирается сокращать работников. Большинство предприятий только растут и испытывают дефицит рабочей силы. Об этом на пресс-конференции 27 июня рассказали исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков и начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Справляется ли промышленность?

Виктор Мещеряков оценил состояние алтайской промышленности как стабильное. За последние пять месяцев индекс промышленного производства вырос на 102%. Из 26 видов экономической деятельности 18 прирастили объёмы производства, а восемь — снизили. Мещеряков отмечает, что первое полугодие краевая промышленность точно закончит в плюсе. При этом снижение производства в отдельных сферах возможно.

«Предприятия наши работают на внутренний рынок, экспортная составляющая у нас незначительная, буквально 3-4% в объёмах. Если будет снижение у партнёров, то и мы можем снизить объёмы», — сказал Мещеряков.

Точно не «просядет» пищевая и перерабатывающая промышленность, уверен исполнительный директор алтайского Союза промышленников. Сфера вагоностроения заявляет о росте производства на 135% по отношению к прошлому году. Другие направления также не должны пострадать от санкций, отмечает Мещеряков.

Завод / Фото: amic.ru

Проблемные предприятия

Проблемных заводов сейчас два, указал Мещеряков. Это всем известные «Кучуксульфат» и Барнаульский станкостроительный завод. Об их проблемах уже неоднократно писали СМИ. У акционеров «Кучуксульфата» по иску алтайской прокуратуры изъяли акции в пользу государства. А на станкостроительном серьёзно упало производство и там планируют сократить около ста человек. Впрочем, они уже нашли новую работу, как ранее сообщал amic.ru. На «Кучуксульфате» же увольнять пока никого не планируют, зарплату там также не понижают.

При этом производство на предприятии из-за санкций упало на 50%. Если раньше на «Кучуксульфате» производили 34 тысячи тонн продукции в год, то сейчас производство упало до 17 тысяч тонн. По словам Мещерякова, компании этого хватает, «чтобы выжить». Он отмечает, что причина падения производства не в судебных проблемах, а в санкциях. Главными оптовыми покупателями продукции «Кучуксульфата» были Procter & Gamble и Henkel, которые ограничили свою деятельность в России. Теперь предприятию нужно переориентироваться, и сделать это может только новое руководство.

По словам Надежды Капуры, сейчас государство поддерживает промышленные предприятия, пострадавшие от санкций. В Алтайском крае уже два производителя подали заявки на получение помощи, их одобрили. В итоге «Алтайвагону» и «Русской коже — Алтай» выделят 53 миллиона рублей. На эти деньги они должны будут сохранить работников.

«Дополнительные меры включают в себя субсидирование затрат на создание временных и общественных работ. У работников есть возможность пройти переобучение, и это будет субсидироваться. Также есть возможность временно перевести работников на другие предприятия», — пояснила Капура.

Пресс-конференция 27 июня / Фото: Антон Дегтярёв

Безработицы не будет?

Сейчас на рынке промышленности Алтайского края сложился дефицит кадров. По словам Мещерякова, на производства в регионе требуется 5870 человек, так что массовых сокращений или безработицы в промышленности ждать точно не стоит. О том же говорит и Надежда Капура. По её словам, в городе сейчас нет уведомлений о массовых сокращениях работников. Около 500 компаний из разных сфер увольняли по одному-два человека, но это не критично.

В простое сегодня находится всего 270 трудоспособных жителей края, что не превышает многолетние значения, говорит Капура.

«По состоянию на 1 июня, принятых было больше, чем уволенных. Всего в регионе сейчас 21,7 тысячи вакансий. Сегодня на семь соискателей приходится 10 вакансий», — заключила Капура.

Что касается строительной отрасли, то там о массовых увольнениях также никто не заявлял. Наоборот, компании ищут около 280 новых работников. Количество иностранной рабсилы не превышает в крае многолетние значения, и большого потока мигрантов в Алтайский край сейчас не наблюдается. То есть свободные рабочие места приезжие на займут, уверяет Капура.

Напомним также, что и магазины временно ушедших из России иностранных брендов Adidas, Zara, H&M, Bershka, Stradivarius и другие пока сохраняют работников и платят им зарплату. Официально в режиме простоя находится 35 человек из около сотни работников иностранных торговых точек. Остальные повышают квалификацию и трудятся в дистанционном режиме.

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