Груженный углём поезд столкнулся с трактором в Алтайском крае

В Алтайском крае 30 марта на перегоне Камень-на-Оби — Световское произошло столкновение груженного углём поезда с трактором. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте.

«На 569-м километре грузовой поезд в составе с 85 вагонами применил экстренное торможение с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на меры, которые предпринял машинист, из-за слишком малого расстояния столкновения избежать не удалось. В инциденте никто не пострадал, по факту происшествия идёт проверка.