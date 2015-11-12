Грузовики 44-го гуманитарного конвоя МЧС пересекли границу с Украиной

Гуманитарная колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу. Это 44-я партия помощи для Донбасса. В ее составе более 100 автомобилей, которые везут свыше 1100 тонн грузов.

Колонна разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска ''Донецк'', вторая – на ''Матвеев-Курган''. Груз прошел таможенное оформление в соответствии с международным законодательством и в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, сообщает МЧС.

В состав колонны входят медики и технический персонал. Разгрузка пройдет в двух пунктах - Луганской и Донецкой областях.

Фото МЧС РФ.

Фото МЧС РФ.



