Губернатор Алтайского края поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Уже почти четыре столетия борьба с пожарами является задачей государственной важности. От Наказа „О градском благочинии“ царя Алексея Михайловича до современной службы пожарной охраны пройден большой и нелёгкий путь. Однако ваш труд по-прежнему является одним из наиболее опасных, требующих профессионализма, умения принимать верные решения в сложных, экстренных ситуациях. Каждый день вы, рискуя собой, вступаете в борьбу с огненной стихией, спасая людей, имущество и природу», — говорится в тексте поздравления.

По данным политиков, на страже пожарной безопасности в крае стоит около 5 тысяч человек, «благодаря профессионализму, отваге и мужеству» каждого из которых в прошлом году было ликвидировано более 12 тысяч возгораний и спасено почти 500 человек.

«Сердечно благодарим вас за самоотверженный труд! Желаем вам дальнейших успехов в службе, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключили Томенко и Романенко.

День пожарной охраны в России отмечают ежегодно 30 апреля. Праздник был учреждён указом президента России Бориса Ельцина в 1999 году. Сама история пожарных насчитывает уже сотни лет.