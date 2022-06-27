Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днём молодёжи

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём молодёжи. Текст поздравления опубликован на официальном сайте региона.

Политики отметили, что край гордится своей молодёжью, её трудовыми успехами и достижениями в науке, спорте, творчестве и других отраслях.

«Дорогие юноши и девушки! В ваших руках будущее родного края. Желаем вам успехов в реализации амбициозных планов и проектов! Сохраните свою энергию, оптимизм и творческий задор на долгие годы вперёд. Здоровья вам, бодрости духа и больших свершений!» — поздравили Томенко и Романенко.

День молодёжи ежегодно отмечают в России 27 июня. Праздник был учреждён распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. В Советском Союзе был аналогичный праздник — День советской молодёжи. Его отмечали в последнее воскресенье июня.