Губернатор Кузбасса разрешил открыть летние кафе, но не везде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев объявил о скором открытии летних веранд кафе и ресторанов в 23 районах, сообщает ТАСС.

Заведениям общепита разрешат работать соответствующим образом с 18 мая. Территории, на которые распространяются послабления ограничений, соответствуют критериям Роспотребнадзора по заболеваемости коронавирусом, уточняют региональные власти.

"При этом необходимо обеспечить выполнение ряда требований – дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила", – подчеркнул губернатор.

В число городов, где летние кафе с понедельника продолжат работу, вошли Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск и Ленинск-Кузнецкий.

А вот предпринимателям Новокузнецка придется еще подождать. В городе зафиксировано 132 случая заражения коронавирусом, что составляет больше трети от общего числа заболевших в регионе.