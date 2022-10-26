Губернатор Новосибирской области рассказал, когда закончится частичная мобилизация

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, когда закончится частичная мобилизация. Пояснение он дал в прямом эфире канала «Вести Новосибирск».

«Частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ. Пока действует указ о мобилизации, она продолжается. Но кроме указа есть задание на призыв, который выдаёт Минобороны», — сказал Травников.

Он добавил, что задачи перевыполнять план или выполнять его раньше срока нет.

По словам губернатора Новосибирской области, исходя из данных, которые есть на настоящий момент, план в регионе могут выполнить уже до конца недели.

Ранее сообщалось, что 98 мобилизованных и добровольцев отправились из Бийска в Оренбургскую область 25 октября.