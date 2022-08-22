Губернатор Томенко и спикер АЗКС Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём Государственного флага
Политики пожелали благополучия, крепкого здоровья и новых успехов во благо Отечества
22 августа 2022, 08:20, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём Государственного флага РФ, который отмечают сегодня, 22 августа.
Текст поздравления политиков опубликован на официальном сайте края.
«Дорогие жители Алтайского края! Поздравляем вас с Днём Государственного флага! Ежегодно мы торжественно отмечаем этот праздник, отдавая дань уважения истории Отечества и его важнейшему государственному символу. Бело-сине-красный стяг олицетворяет собой преемственность поколений и нерушимость нравственных ценностей, которые лежат в основе сплоченности нашего народа», — отметили Томенко и Романенко.
По их словам, церемония поднятия государственного флага несёт в себе важное послание.
«Это память о многих поколениях соотечественников — всех, кто мирным трудом создавал мощь великой державы или на полях сражений защищал свободу Отчизны. Нам необходимо воспитывать в детях бережное отношение к истории страны. Именно поэтому с нового учебного года в российских школах вводится традиция торжественного поднятия триколора. Возможность свободно демонстрировать уважение к государственным символам и гордиться своей страной — это неотъемлемое право гражданина. Пусть российский триколор, взмывая высоко в небо, вдохновляет и сплачивает людей!» — сказано в поздравлении.
Напоследок политики пожелали жителям Алтайского края благополучия, крепкого здоровья и новых успехов во благо Отечества.
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