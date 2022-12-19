Губернатор Томенко исполнит новогодние мечты трёх детей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 декабря снял шары с «Ёлки желаний». В этом году глава региона исполнит новогодние мечты трёх детей.

Так, 9-летняя Виктория попросила мягкую игрушку, 7-летний Дмитрий — железную дорогу, а 9-летний Арсений — 3D-ручку.

«Вот наши ребятишки, желания которых достанутся мне. Замечу, что в этом году у нас участвуют в „Ёлке желаний“ и дети из Славяносербского района Луганской Народной Республики, дети наших мобилизованных, военнослужащих — всех, кто сегодня исполняет свой воинский долг, находится на передовой или готовится, чтобы принять участие в специальной военной операции», — сказал губернатор на мероприятии.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проходит в Алтайском крае уже в пятый раз. В этом году она продлится до конца февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что исполнит новогоднее желание девочки из Алтайского края.