Губернатор Томенко назначил нового замминистра транспорта с благодарностью от ФСБ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового заместителя министра транспорта региона. Им стал Александр Мошкин, который долгое время работал в структуре ФСБ и имеет благодарность от директора организации. Информация о назначении Мошкина размещена на сайте министерства.

Должность замминистра ведомства была вакантна с 15 февраля, когда свой пост покинул Валерий Никитюк. Александр Мошкин будет курировать развитие дорожной отрасли Алтайского края.

Известно, что Мошкин родился 31 октября 1985 года в селе Рыбном Каменского района Алтайского края. В 2008 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета (АГУ) по специальности «юриспруденция», в период с 2008 по 2009 год проходил профессиональную переподготовку в Институте ФСБ России (г. Новосибирск).

После окончания юридического факультета АГУ в период с августа 2008-го по сентябрь 2015 года проходил военную службу на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю. С сентября 2015-го по октябрь 2019-го осуществлял трудовую деятельность директором в коммерческих организациях в сфере услуг и сельского хозяйства.

В период с октября 2019-го по май 2021 года работал на руководящих должностях в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». С мая 2021-го по август 2022-го замещал должность замначальника по внутреннему контролю и транспортной безопасности краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края». Имеет благодарность директора ФСБ России.