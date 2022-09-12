Губернатор Томенко назначил нового замминистра транспорта с благодарностью от ФСБ

Александр Мошкин будет курировать развитие дорожной отрасли

12 сентября 2022, 13:02

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового заместителя министра транспорта региона. Им стал Александр Мошкин, который долгое время работал в структуре ФСБ и имеет благодарность от директора организации. Информация о назначении Мошкина размещена на сайте министерства.

Должность замминистра ведомства была вакантна с 15 февраля, когда свой пост покинул Валерий Никитюк. Александр Мошкин будет курировать развитие дорожной отрасли Алтайского края.

Известно, что Мошкин родился 31 октября 1985 года в селе Рыбном Каменского района Алтайского края. В 2008 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета (АГУ) по специальности «юриспруденция», в период с 2008 по 2009 год проходил профессиональную переподготовку в Институте ФСБ России (г. Новосибирск).

После окончания юридического факультета АГУ в период с августа 2008-го по сентябрь 2015 года проходил военную службу на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю. С сентября 2015-го по октябрь 2019-го осуществлял трудовую деятельность директором в коммерческих организациях в сфере услуг и сельского хозяйства.

В период с октября 2019-го по май 2021 года работал на руководящих должностях в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». С мая 2021-го по август 2022-го замещал должность замначальника по внутреннему контролю и транспортной безопасности краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края». Имеет благодарность директора ФСБ России.

Валерий Никитюк покинул пост замминистра транспорта Алтайского края

Валерий Никитюк покинул пост замминистра транспорта Алтайского края

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