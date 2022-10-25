Губернатор Томенко поздравил алтайских таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил сотрудникам региональной таможни поздравление с профессиональным праздником. Его текст опубликован в Telegram-канале краевого правительства.

По словам Томенко, в региональной таможне трудятся 365 работников. Они помогают увеличивать товарооборот со странами-партнёрами, пресекают ввоз запрещённой продукции, предотвращают незаконный вывоз стратегически важных ресурсов и товаров и вносят вклад в пополнение бюджета.

«Уверен, что профессионализм, ответственность и принципиальность сотрудников Алтайской таможни будут и в дальнейшем служить залогом соблюдения законности на государственной границе, способствовать развитию внешнеэкономических связей, потенциала нашего региона», — резюмировал губернатор.

День таможенника Российской Федерации — государственный профессиональный праздник всех работников таможни страны. Отмечается ежегодно 25 октября.