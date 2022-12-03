Губернатор Томенко поздравил алтайских юристов с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили юристов с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Политики отметили, что юристы обеспечивают верховенство закона, стоят на страже справедливости, защищают права и свободы человека и граждан.

«Именно от юристов во многом зависит эффективность работы государственных, социальных институтов, бизнеса. Своевременное нормативное регулирование, грамотное применение законов являются залогом реализации конституционных прав граждан и общественного спокойствия. Благодарим вас за честное и беспристрастное служение Фемиде», — сказано в поздравлении.

Напоследок Томенко и Романенко пожелали юристам «здоровья, счастья и новых успехов на избранном пути».

В России День юриста отмечается 3 декабря. Праздник был установлен указом президента в 2008 году. До него в стране не было единого общего праздника для юристов всех категорий.