Губернатор Томенко поздравил работников органов безопасности с праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников органов безопасности России с профессиональным праздником, который отмечают 20 декабря.

«Уже 105 лет сотрудники службы находятся на страже национальных интересов страны. Сегодня, когда Россия сталкивается с новыми серьёзными вызовами и угрозами, значимость вашей деятельности только возрастает. Вы боретесь с терроризмом и экстремизмом, противостоите экономической преступности, коррупции, а также противодействуете деятельности иностранных спецслужб. Выполнять поставленные задачи сотрудникам органов государственной безопасности помогают глубокие знания, высокая компетентность, стойкость, самоотверженность, преданность делу и патриотизм», — отметили политики.

Они также выразили уверенность, что высочайший профессионализм работников органов безопасности «будет и в дальнейшем способствовать развитию экономики, обеспечению стабильности в обществе, укреплению российской государственности».

Напоследок Томенко и Романенко поблагодарили их за службу, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и успехов обеспечении безопасности и спокойствия жителей региона и всей страны.