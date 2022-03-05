Губернатор Томенко встретился с женскими организациями Алтая и поздравил их с 8 Марта

В преддверии 8 Марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представительницами общественных женских организаций. Среди них были активистки организации «Много деток — хорошо!», интернет-сообщества «Мамочки 22», социально ориентированной общественной организации «Экология женщин».

На встрече министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, что женские сообщества постоянно помогают при решении различных задач по организации соцпомощи. Виктор Томенко поблагодарил участниц встречи за их активную жизненную позицию и поздравил с наступающим Международным женским днём.

«Дорогие наши мамочки, дорогие женщины! Я искренне восхищён и вдохновлён той огромной работой, которую вы не по принуждению, а просто по зову души и сердца организуете и выполняете, вовлекаете в эту деятельность тысячи и тысячи женщин и мужчин, и целые семьи, совсем юных наших жителей и тех, кто постарше. Со стороны государства такой деятельности будет оказываться всяческая поддержка. Думаю, что у вашей социальной деятельности прекрасное будущее. Хочу пожелать здоровья, счастья, которое даёт семья, близкие люди. Я вам очень благодарен за то, что вы дарите тепло души и доброту. Мне кажется, это ваша жизненная миссия, очень приятно это осознавать. Низкий поклон вам и благодарность!» — сказал губернатор.