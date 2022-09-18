Губернатор Виктор Томенко поздравил алтайских лесников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников леса с профессиональным праздником, сообщили в правительстве региона.

Политики отметили, что Алтай «по праву гордится своими лесами, ленточными борами, и в регионе делают всё для сохранения этого богатства». И хоть в этом году произошло множество лесных пожаров, лесовосстановление в крае ведётся непрерывно — только за 2022-й высадили уже более 10 млн лесных культур.

«Дорогие работники леса! Благодарим вас за самоотверженный труд и преданность выбранному делу. Желаем счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! С праздником!» — заключили Томенко и Романенко.

День работников леса отмечается в России ежегодно в третье воскресенье сентября. Праздник установили указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года. После распада СССР некоторые бывшие советские республики сохранили этот праздник.