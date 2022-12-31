Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

В своем обращении глава региона подчеркнул, что уходящий 2022 год в значительной степени прошел под знаком специальной военной операции

31 декабря 2022, 12:57, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом. Его обращение опубликовали на YouTube-канале «Вести-Алтай».

В своем обращении глава региона подчеркнул, что уходящий 2022 год в значительной степени прошел под знаком специальной военной операции. Он отметил, что Алтайский край находится вдалеке от событий, однако вместе со всей страной оказывает поддержку жителям освобожденных территорий, помогает восстанавливать мирную жизнь.

«Вместе мы собрали и отправили сотни тонн гуманитарного груза для жителей новых регионов и наших военных. При этом мы делаем все, чтобы родные и близкие наших бойцов тоже получили как можно больше внимания и заботы. Нам дают силы любовь к нашей родине и веры в Россию», — заявил Томенко.

Что касается событий, которые пережил Алтайский край в 2022 году, то губернатор напомнил, что этот год был юбилейным для региона и он запомнится «ударным трудом его жителей», поскольку мы продолжили укреплять экономику страны, ее продовольственную безопасность и обороноспособность, достигнув в этом заметных успехов.