Гвардейская машина: молодые активисты алтайской «Единой России» запустили новый спортивный проект

Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в честь 17-летия организации запустили проект «Гвардейская машина». Это занятия по разным видам спорта — кикбоксингу, футболу, баскетболу, дзюдо и другим. Так, первую тренировку по кикбоксингу для молодогвардейцев провёл финалист мирового первенства Михаил Астанин.

Фото: altai-ter.er.ru

За годы работы организации алтайские активисты реализовали много социальных, патриотических, образовательных проектов. Например, «Алтайская школа современной политики», «Школа Парламентаризма», «Другой университет». Чем ещё живёт региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», рассказала его руководитель Виктория Анищенко.

«Мы активно работаем со студентами, реализуем направление „Добро в действии“, в рамках которого оказываем адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, больным детям, пожилым людям. Только за последний год мы провели свыше 600 мероприятий и реализовали более 30 социально значимых проектов. Сегодня наша основная повестка — адресная помощь семьям мобилизованных жителей Алтайского края, волонтёрская работа на освобождённых территориях», — рассказала Виктория Анищенко.

Сама она этим летом стала участницей первого женского отряда добровольцев, основной задачей которого является организация детского образовательного и культурного досуга в Донбассе.

Напомним, всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года. В Алтайском крае сегодня 500 активистов и 550 сторонников «Молодой Гвардии Единой России», 48 местных отделений.