Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинту, сообщает "Медуза".

В пятираундовом поединке на турнире UFC 223, состоявшемся вечером 7 апреля (утром 8 апреля по московскому времени) в Нью-Йорке, судьи единогласно присудили победу россиянину со счетом 50-44, 50-43, 50-43.

Для Нурмагомедова это 26-я победа в карьере. На его счету ни одного поражения. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах и одной ничьей.

Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок за титул чемпиона в легком весе с Тони Фергюсоном, но этот бой по различным причинам был сорван четырежды. Следующим соперником россиянина был выбран американец Макс Холлуэй, но ему пришлось отказаться от боя из-за проблем со сгонкой веса. В итоге на поединок вышел Эл Яквинта, который даже в случае победы не мог претендовать на титул.

Предыдущим чемпионом UFC в легком весе был ирландец Конор Макгрегор, завоевавший этот титул в ноябре 2016 года. 5 апреля Макгрегор вместе с группой своих сторонников напал на парковке арены Barclays Center в Бруклине на автобус, в котором вместе с другими бойцами ехал Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбил в автобусе стекла, в результате чего пострадали два бойца Майкл Кьеза и Рэй Борг.